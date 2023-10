TOC, Miss Pre-Teen America,… : quelques anecdotes sur Justin Timberlake

L’un des rôles de Justin Timberlake sur grand écran qui aura le plus marqué le public est certainement son interprétation de Sean Parker (fondateur de Napster) dans le film The Social Network. Un film qui faisait évidemment la part belle aux réseaux sociaux puisqu’on y mettait en avant la figure de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Pourtant, le chanteur n’était pas très réseaux sociaux à l’époque, il n’avait même pas de compte Facebook ! Il avait d’ailleurs justifié son choix en expliquant qu’il racontait déjà toute sa vie aux journalistes et qu’il n’avait donc pas besoin d’en rajouter une couche sur Facebook. Par ailleurs, il avait aussi confessé être un peu à la ramasse en matière d’informatique, et savoir à peine se servir d’un ordinateur.