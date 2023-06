Toby Alderweireld, une frappe venue d’ailleurs pour offrir le titre à l’Antwerp, au bout du suspense

La soirée de ce dimanche a été complètement folle en Pro League. Trois équipes qui se battent encore pour le titre à la dernière journée, cela annonçait une soirée à suspense. Mais le scénario des deux rencontres s’est avéré encore plus fou que prévu.

Alors que l’Antwerp était en position de champion de Belgique à la mi-temps en partageant à Genk car l’Union était tenue en échec par Bruges, les Unionistes ont passé presque toute la deuxième mi-temps à la première position virtuelle suite au but d’Adingra à la 46e.

Genk y a également cru quelques minutes dans le temps additionnel lorsque l’Union a été rejointe et puis menée par Bruges. Mais le dernier coup de théâtre a eu lieu à la 94e du match entre Genk et l’Antwerp. Toby Alderweireld, le capitaine des Anversois, a propulsé une merveille de frappe dans la lucarne de Vandevoordt et replacé le Great Old sur le trône de champion de Belgique, définitivement.

A l’interview d’après-match, ses coéquipiers n’en revenaient toujours pas. "Quand Toby a reçu le ballon, je me suis dit 'fais quelque chose, mais ne tire pas !", rigolait Michel-Ange Balikwisha au micro de Pierre Capart. "D’où je suis, je me dis vas-y Toby c’est maintenant. La frappe part, d’une pureté incroyable, c’est de la folie", se réjouissait de son côté Jean Butez.

L’ancien défenseur des Diables Rouges, revenu cette saison en Pro League, offre à l’Antwerp son premier titre de champion de Belgique depuis 66 ans. Le matricule 1 réalise également le doublé puisqu’il avait remporté la Coupe de Belgique avant de débuter les Play-offs.