Toby Alderweireld remercie les fans des Diables et rend un vibrant hommage à Roberto Martinez

Alors que les Diables Rouges s’apprêtent à tourner l’une des plus grandes pages de leur histoire, un à un, les Belges sortent du silence pour remercier les fans et surtout rendre hommage à Roberto Martinez, qui vient d’annoncer son départ. Dernier Diable en date, Toby Alderweireld.

Pilier historique du coach catalan, le joueur de l’Antwerp a publié un double-tweet ce lundi où il remercie un peu tout le monde, en n’oubliant évidemment pas Coach Martinez : "On le voulait tellement, on a tout donné mais ça n’a pas suffi. Maintenant, il est temps de réfléchir, de se focaliser sur le futur. Je voudrais remercier tous les fans pour le soutien incroyable qu’on a reçu dans les stades et depuis un peu partout. Merci à tous ! Mention spéciale pour Roberto Martinez qui a été très important pendant ces six dernières années. Que le meilleur pour la suite, coach !"

Un bel hommage assorti d’une photo où les deux hommes s’enlacent. Une nouvelle preuve que, malgré ce que certains détracteurs affirment depuis quelques jours, Martinez bénéficiait toujours du soutien de son groupe. Un groupe qui s’apprête désormais à découvrir une nouvelle philosophie. Reste à voir qui sera l’heureux élu. Et surtout, quels "anciens" Diables seront toujours là.