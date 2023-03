Toby Alderweireld quitte les Diables Rouges : "C'est le moment d’accorder plus de temps à ma famille"

Toby Alderweireld, 34 ans, a annoncé ce lundi sa retraite internationale après 127 rencontres et 5 buts avec les Diables Rouges, notre équipe nationale belge de football.

"Si je pouvais, j’effectuerais un voyage dans le temps. Quand tu es un jeune joueur, tu souhaites grandir et évoluer le plus vite possible. Je souhaiterais aujourd’hui plutôt redevenir un enfant", raconte le défenseur belge.

"J’ai vécu une superbe période avec les Diables. Arrêter, ça a été une décision très difficile à prendre. J’y ai réfléchi très longtemps. Je sais que j’ai dit lors d’un point presse avec l’Antwerp que je voulais poursuivre avec l’équipe nationale. J’en ai longuement parlé avec ma famille. Je ressens que c’est le moment de m’arrêter et d’accorder plus de temps à ma famille. Mes enfants ont trois et quatre ans. Quand je quitte la maison pour une longue période, je sens que ça leur fait de la peine. Je ne veux plus vivre cela. Je ne leur en veux pas, c’est maintenant le moment pour passer du temps avec mes enfants. Quand vous êtes concentrés sur votre club et votre sélection en même temps, ça vous laisse peu de temps pour vos proches", narre aussi Alderweireld.

"Toby va nous manquer énormément", a déclaré Peter Bossaert, CEO de l'Union belge. "Il avait encore sa place en équipe nationale. Toby est un modèle pour les jeunes joueurs et un vrai professionnel. Nous aurions aimé encore pouvoir profiter de ses qualités et de son expérience, mais après son long parcours, nous comprenons bien évidemment sa décision de vouloir consacrer plus de temps à sa famille. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière de joueur et espérons ardemment qu'à l'issue de celle-ci, il puisse un jour occuper un rôle au sein de l'URBSFA!".