Toby Alderweireld ouvre la porte à un retour chez les Diables… mais pas en 2023

Après avoir pris sa retraite internationale, Toby Alderweireld a expliqué qu’un retour chez les Diables rouges était possible, mais pas pour tout de suite.

Au mois de mars dernier, le défenseur de l’Antwerp avait annoncé tirer un trait sur l’équipe nationale avant le premier rassemblement sous Domenico Tedesco. Depuis, après des déclarations du joueur ouvrant la porte à un retour, le sélectionneur avait expliqué avoir tenté de le faire revenir en juin mais le principal intéressé avait décliné cette proposition sans refermer totalement la porte.

Dans des propos relayés par nos confrères de Het Laatste Nieuws, le défenseur a remis les choses au clair. "Ici, à l’Antwerp, je veux tout donner, comme l’année dernière. Nous allons essayer de nous qualifier pour la Ligue des champions. Si nous y parvenons, l’automne sera complètement rempli et revenir en équipe nationale deviendra difficile, car j’ai également besoin de temps pour récupérer", a-t-il déclaré alors que l’Antwerp est de toute façon assurée de disputer, au pire, les poules de la prochaine Europa League.

Si Alderweireld ferme la porte à un retour chez les Diables en 2023, le voir dans six mois revenir sous la vareuse nationale ne semble pas impossible. "À la fin de la saison, on ne sait jamais, a-t-il expliqué. Si l’Euro se profile à l’horizon et si le pays a besoin de moi. Dans ce cas, je ne sais pas ce que je dirais. Mais pour être clair : qui suis-je pour dire que je ne veux être là qu’à ce moment-là, je n’en ai pas du tout le droit."