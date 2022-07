Toby Alderweireld : "J’ai toujours été un fan du football anversois et de l’ambition du club"

Toby Alderweireld portera les couleurs de l’Antwerp cette saison. Et le défenseur central s’est exprimé sur son transfert sur les réseaux sociaux du club.

"Je suis extrêmement heureux d’être ici. J’ai eu la chance de jouer dans de nombreux grands clubs à l’étranger, mais celui-ci est le plus spécial car je défends le club en Belgique dans une ville que j’aime beaucoup. Il n’y a pas de meilleur conte de fées, je pense. J’ai toujours été un fan du football anversois et de l’ambition du club. Et je suis fier d’en faire partie."

Et l’ancien joueur de Tottenham d’ajouter sur son nouveau club et son retour en Belgique : "Sur le plan familial également, c’est une étape fantastique. Ça va me donner un coup de pouce de jouer ici chaque semaine. Je suis très ambitieux et j’y vais toujours à 100%. Je suis venu ici pour réussir. Je veux rendre les fans et le club fiers. J’ai eu cinq semaines de vacances et je me suis entraîné dur. Il ne faudra pas longtemps avant que je sois en pleine forme."

L’Antwerp se déplace à Malines le dimanche 24 juillet dans le cadre de la première journée de Pro League. Reste à voir si Toby fera partie de la sélection.