Toby Alderweireld ironise sur la Nations League : "Ce seront quatre chouettes matchs amicaux"

Alderweireld est évidemment bien placé pour parler du Qatar. Mais d'ici peu il pourrait bien changer d'air. " Le Qatar ? C'est une bonne expérience et et une chouette aventure. Avec le club on a gagné la coupe nationale et fini 2e du championnat. J’ai moins joué que prévu mais tout est positif."

Et pourtant Toby serait très proche d'un retour en Europe...et surtout de sa ville natale d'Anvers. Vu récemment dans les tribunes de l'Antwerp aux côtés du Président Gheysens et du nouveau boss sportif, un certain Marc Overmars.

L'Antwerp ? Tout le monde connait mes attaches anversoises

" J'ai toujours eu un bon contact avec Overmars, on a chacun un passé à l'Ajax. Un transfert à l'Antwerp... on ne sait jamais, mais j'ai encore 2 ans de contrat au Qatar. Vu mes attaches à la ville d’Anvers, ce n’est pas une piste que je néglige mais il n'y a rien de concret. Beaucoup de choses peuvent se produire mais ça ne dépend pas que de moi. Et donc, jusqu'à nouvel ordre...je me répète... j’ai 2 ans de contrat. Mon focus est donc sur Al Duhail". Quelques sous-entendus et sourires de circonstance qui en disent quand même long sur le futur de Toby. A 33 ans notre latéral droit serait, sans doute, bien inspiré de retrouver une équipe compétitive à quelques mois du mondial.