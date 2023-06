Toby Alderweireld de retour chez les Diables ? "S’il veut revenir, il faut le prendre ! On a besoin de lui derrière" selon Philippe Albert

On ne se remet toujours pas de cette folle soirée. Dimanche, l’Antwerp a été sacré champion de Belgique pour la cinquième fois de son histoire au bout du suspense, grâce à un coup de canon de son capitaine Toby Alderweireld. Auteur d’une magnifique saison avec son club de cœur, le défenseur anversois pourrait, dans l’euphorie, ouvrir la porte à un retour chez les Diables Rouges. Une bonne idée ? Le plateau de la Tribune a répondu à la question.

"S’il veut revenir, il faut le prendre !", a d’emblée lancé notre consultant Philippe Albert. "Avec l’euphorie du doublé Coupe – championnat, il va peut-être changer d’avis. On a besoin de lui derrière".

Même son de cloche du côté de Stephan Streker : "Il a fait une saison canon". "Il faut rendre hommage à sa saison, a poursuivi Swann Borsellino, il y a 3 mois, quand il a pris sa retraite, on le disait vieillissant. Il a fait une saison de grande qualité. De plus, c’est un poste où on n’a peu de valeurs sûres en équipe nationale".

"Je pense qu’il avait besoin de se concentrer sur un seul objectif : le titre. Peut-être qu’au moment où il a pris sa retraite, il n’arrivait pas à se projeter avec les Diables. Mais s’il veut revenir, ça serait intéressant de le voir avec les Diables", a conclu Cécile De Gernier.