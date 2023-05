Toby Alderweireld après le succès face à Genk : "Fier de mon équipe qui a joué trois matches en une semaine avec une telle intensité"

Impressionnnant collectivement, l'Antwerp a pris la mesure de Genk ce dimanche au Bosuil pour devenir le nouveau leader de la Pro League. Toby Alderweireld, capitaine du Great Old, s'est réjoui du visage qu'affiche actuellement son équipe.

Peu en réussite lorsqu'il a été mené au score cette saison, l'Antwerp a cette fois su se rebeller face à Genk pour empocher trois points cruciaux dans la course au titre de champion de Belgique. Et ce, alors que les hommes de Mark Van Bommel sortent d'une semaine corsée face à Malines en finale de Coupe, puis face à l'Union en championnat. Trois matches en huit jours, trois victoires. De quoi donner le sourire à Toby Alderweireld. "Je suis fier de mon équipe, qui a joué trois matches en une semaine avec une telle intensité, a indiqué le capitaine anversois au micro de la Pro League. Pouvoir gagner aujourd'hui à la maison, avec le public derrière nous, c'est fantastique."

Un match qui avait pourtant mal commencé pour les Anversois, qui avaient concédé l'ouverture du score sur corner avant de voir Vincent Janssen louper l'égalisation du point de penalty. Mais sur un second penalty, Toby Alderweireld a relancé son équipe. "Vincent est le numéro 1, tout le monde peut rater un penalty. J’ai tiré le deuxième penalty moi-même et c’était très important je pense." Mais n'allez pas dire à Alderweireld, déjà auteur de son troisième penalty réussi en championnat cette saison, qu'il est un expert de l'exercice. "Je ne dirais pas spécialiste, mais parfois, il faut savoir prendre ses resonsabilités."

Désormais leaders avec un petit point de plus que Genk et l'Union, les joueurs du Matricule 1 devront habilement négocier la suite de ces Champions play-offs, entamés avec un joli 6/6. "On doit rester calmes, il reste quatre matches et on va tout donner, tout donner. C’est un peu cliché, mais on doit regarder match après match, se reposer, récupérer et dimanche prochain, c’est reparti !" Le prochain match des Anversois se jouera à nouveau dans leur enceinte du Bosuil, dimanche prochain face au Club de Bruges.