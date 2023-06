Toby Alderweireld ambitieux après le doublé de l'Antwerp : "Rien n'est obligatoire, mais nous voulons faire encore mieux"

L'Antwerp, Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe, a repris l'entraînement. Capitaine et auteur du but du titre, Toby Alderweireld a évoqué le passé récent et le futur avec le sourire.

Il y a quelques semaines, Toby Alderweireld a permis à son équipe de remporter le titre dans les dernières minutes.

"Je n'y pense plus à chaque instant, mais je m'en souviens partout, ce qui est agréable. C'est aussi bien de revoir tout le monde. Nous parlons encore de ce qui s'est passé, mais nous nous concentrons vraiment sur la saison à venir. Rien n'est obligatoire, mais nous voulons faire encore mieux."

L'amélioration ne peut se faire qu'en réalisant d'excellentes performances en Europe, de préférence en Champions League.

"C'est mon rêve d'amener la Champions League à Anvers. Bien sûr, nous essaierons aussi de remporter à nouveau le titre. Ce sera très difficile, mais il faut avoir de l'ambition", a détaillé Toby Alderweireld.