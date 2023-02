Tobie Nathan : « Il n’y a aucune différence de nature entre les hommes, ce sont leurs objets, leurs langues, leurs rites qui sont différents »

Depuis toujours, le but de Tobie Nathan est de laisser la place à la complexité issue de la multiplicité des gens et de leurs univers. "Ne pas tenir compte de cette complexité, c’est se rendre aveugle et sourd" soutient Tobie Nathan. Il prend pour exemple un cas très célèbre d’un patient de Freud que le père de la psychanalyse a accompagné et dont la cure fut un échec : l’Homme aux loups, un patient russe dont le cas est au cœur de l’ouvrage Extraits de l’histoire d’une névrose infantile rédigé par Freud. Dans son livre, Freud ne dit pas quelle langue utilisait le patient lors des consultations, s’il parlait le russe, l’allemand, ou une autre langue, et donc quel monde il évoquait quand il parlait. Freud fait fi de cela, comme si l’univers dont il provenait, les gens qui l’avaient entouré, les religions dans lesquelles il avait baigné, n’avait pas d’importance… Un non-sens pour Tobie Nathan qui revendique le fait que nous sommes constitués par les choses qui nous entourent et auxquelles on doit s’adapter. Ainsi, Tobie Nathan partage la vision de George Devereux qui pensait qu’il y a plusieurs manières d’être fou puisque nos psychoses sont interdépendantes de la société dans laquelle nous sommes plongées.