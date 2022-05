Tobias Forge de Ghost tâte du violon

Akerlund en a par ailleurs dit plus sur le projet lors d’une interview au magazine " Metal Hammer " : " Clark était une superstar dans les années 70 et 80. Tous les gens de plus de 40 ans en Suède savent qui il est. Et les opinions à son sujet sont partagées. Les ados le considéraient comme une rock star et avaient des posters de lui sur leurs murs. Tandis que les plus âgés se souviennent surtout de quelqu’un qui aura irradié le pays de peur rien que par son nom. Clark a par exemple dévalisé une banque armé… d’une bouteille de Coca, qu’il faisait passer pour un revolver. Là, rien qu’en disant qui il était, tout le monde y avait cru. "