TM Cup et KCX 2 : l’Esport remplit Bercy deux fois en moins d’un mois !

Depuis quelques années déjà, le jeu vidéo continue de se développer et prend de plus en plus de place dans la société, le business ou la culture.

Il y a quelques semaines de cela, les joueurs et influenceurs du secteur ont été invités à l’Élysée pour célébrer leurs victoires et discuter avec le président Macron. Si certains y voient surtout un coup stratégique quelques jours avant les législatives françaises, c’est tout de même la première fois qu’un événement pareil à lieu et une preuve que le jeu vidéo prend de l’importance en France.

Par exemple, la LFL (Ligue française de LoL) signe aujourd’hui des joueurs de calibre international qui auraient leur place dans les championnats européens (LEC) ou américains (LCS). On pense évidemment à la Karmine Corp avec Rekkles et Cabochard mais n’oublions pas Jacktroll et Szygenda chez Vitality. Bee ou encore Crownshot et Adam chez BDS Academy.

La LFL prend tellement d’ampleur que Riot Games a décidé de l’exporter à l’international en lui conférant des commentateurs anglophones.