TJ Jackson très heureux de son retour en Belgique !  L'occasion de manger "les meilleures frites du monde" !

Carine Bresse a pu contacter l’artiste et lui a notamment demandé s’il n’était pas trop difficile de s’imposer dans le show biz

" C’est un défi, mais si vous pouvez faire votre musique et votre art par vous même et ne laisser aucune pression extérieure façonner ce que vous faites et qui vous êtes, je pense que c’est la solution. Vous devez simplement faire ce qui vous convient le mieux !"

TJ est déja venu en Belgique pour certaines émissions "Nous sommes allés en Belgique plusieurs fois en tant que 3T mais en tant que TJ artiste solo je ne suis jamais venu en Belgique, donc ce sera ma première fois pour mon spectacle le 15 juillet […] j’aime les frites, bien sûr, et vous faites certainement les meilleures frites du monde".

Ecoutez l’intégralité de l’interview qu’il nous a accordée !