Titulaire et déjà décisif, Yannick Carrasco réussit ses débuts avec Al-Shabab

Yannick Carrasco s’est directement illustré pour ses débuts avec Al-Shabab. Le Diable Rouge a délivré la passe décisive pour le seul but du match remporté 0-1 par son nouveau club à Al-Feiha ce vendredi lors de la 6e journée du championnat d’Arabie saoudite. L’ancien joueur de l’Atletico Madrid a disputé l’intégralité de la rencontre.

A la 52e minute, Carrasco a adressé un centre de la gauche repris victorieusement de la tête par le défenseur marocain Romain Saïss. Al-Shabab, où l’Argentin Juan Brown assure l’intérim après le licenciement du Marcel Keizer pendant la trêve internationale, signe son premier succès de la saison et remonte en 13e position de la Saudi Pro League avec cinq points. Al-Feiha, qui alignait Gojko Cimirot (ex-Standard), Fashion Sakala (ex-Ostende) et Henry Onyekuru (ex-Anderlecht et Eupen), est neuvième avec six unités.