Titulaire en Série A, remplaçant en C1 : deux facettes d’un Romelu Lukaku à nouveau décisif

A l’Inter, Simone Inzaghi abandonne son pressing pour revenir à un bloc plus compact. Il instaure aussi une rotation qui implique tout le monde. Le technicien de Piacenza titularise Big Rom en championnat et lui donne un rôle d’impact player en C1 et en Coppa. Et ça marche. En Serie A, il compile 5 buts et 4 assists sur ces 6 dernières apparitions.



Contre Porto et Benfica, Lukaku sort du banc et marque. En demi-finale retour contre, l’AC il est à nouveau décisif avec un assist où il fixe toute la défense pour isoler Lautaro Martinez. Une action qui rappelle les grandes heures de LuLa, le duo ravageur du titre intériste de 2021. Deux buts et une passe décisive en 137 minutes, le ratio est plutôt intéressant. Le supersub Lukaku "score" aussi contre la Juve en demi-finale aller. Titulaire ou remplaçant, le Diable rouge a retrouvé sa force de frappe.