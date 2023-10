Titulaire contre l’Antwerp en Youth League, disparu à l’aéroport : Oleksandr Rosputko reste introuvable

Où a donc bien pu passer Oleksandr Rosputko, un jeune défenseur ukrainien du Shakhtar Donetzk ? C’est la question qui secoue l’équipe U21 du club ukrainien depuis le 4 octobre dernier, jour où elle a affronté l’Antwerp en Youth League. Que s’est-il passé ? Difficile à dire, tant le mystère semble total. On fait le point.

4 octobre 2023, il y a onze jours, déjà. Comme les "grands" quelques heures plus tard, l’équipe des jeunes du Shakhtar se déplace sur la pelouse de l’Antwerp en Youth League. Match tendu entre deux équipes qui se tiennent de près. L’Antwerp ouvre la marque au quart d’heure grâce à Kyano Delaporte. Mais les Anversois fléchissent, plient avant de rompre à deux reprises. Les jeunes du Shakhtar l’emportent 1-2.

Le triomphe ukrainien est même total puisque quelques heures plus tard, l’équipe fanion renverse, elle aussi, une situation mal embarquée. Menés 0-2, les Ukrainiens l’emportent 2-3. Avec deux victoires en deux matches, ils peuvent donc rentrer au pays avec le sentiment du devoir accompli.

Sauf qu’une fois à l’aéroport, les choses se gâtent. Enfin non, elles se gâtent au moment de l’embarquement. Parce qu’avant, rien à signaler au moment de faire le check-in ou au moment de passer la douane.

Mais une fois dans l’avion, une absence saute aux yeux de tout le monde : Oleksandr Rosputko, 19 ans et titulaire avec les jeunes quelques heures plus tôt, manque à l’appel. Les minutes défilent mais le défenseur ne réapparaît pas. Pire même, on retrouve un maillot, floqué à son nom, soigneusement plié, quelque part dans l’aéroport. L’équipe décide donc de plier bagage sans Rosputko, disparu sans vraiment d’explication.