Titres, victoires, tours menés : les chiffres fous de Max Verstappen

Il y a Lewis Hamilton et Michael Schumacher avec sept titres, Juan Manuel Fangio et ses cinq couronnes, ou encore Sebastian Vettel et Alain Prost qui en comptent quatre.

Et ce samedi, le prodige néerlandais rejoint d’autres grands noms du sport automobile en s’offrant ce troisième titre mondial. Parmi ceux-ci, Ayrton Senna ou Niki Lauda, mais aussi Jackie Stewart, Jack Brabham ou… Nelson Piquet, le beau-père de Verstappen.

Avec trois titres glanés consécutivement, le Néerlandais réalise un exploit. Mais il y a encore (un peu) de chemin pour égaler ou dépasser les quatre couronnes consécutives de Fangio, Vettel et Hamilton ou les cinq du Kaiser….