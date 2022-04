Titres-services : les clients ne sont pas obligés de payer les frais supplémentaires

Il est indiqué clairement sur le site de la région wallonne et de la région bruxelloise que les entreprises de titres-services peuvent facturer des frais supplémentaires.

Il est difficile pour les consommateurs de vérifier les informations.

Si la pratique est légale, les conditions restent floues. Les frais doivent être raisonnables et correspondre à des coûts réels. Ils doivent être expliqués clairement aux consommateurs. Des clients devant être aussi avertis suffisamment tôt des coûts additionnels. Pour la porte-parole de Test Achats, Julie Frère, certaines agences manquent de clarté : "Il est difficile pour les consommateurs de vérifier les informations. On se rend compte aussi que lorsqu’ils demandent plus d’explications, soit ils n’obtiennent pas de réponses, soit des explications encore moins convaincantes."

Ces forfaits demandés par certaines sociétés de titres-services à leurs clients, irritent les syndicats. Pour eux, l’augmentation facturée aux clients ne profite pas aux aides ménagères. "C’est un mensonge à l’égard des aides ménagères puisqu’aujourd’hui, on fait croire aux clients que cet argent va aller aux aides ménagères", s’insurge Sébastien Dupanloup, Secrétaire fédéral FGTB pour le secteur des titres-services.

Le gouvernement wallon rappelle tout de même que le secteur des titres-services a été revalorisé à hauteur de 15% en 2014. Le salaire des aides ménagères reste pourtant bas, à savoir 12,05€ brut de l’heure.