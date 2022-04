Titres-services : la Wallonie entend légiférer contre les frais arbitraires

La ministre wallonne de l'Emploi Christie Morreale a annoncé jeudi son intention de proposer prochainement des modifications réglementaires et législatives pour encadrer le recours, par les sociétés de titres-services, à des frais complémentaires, dont certains sont à ses yeux "arbitraires".

"L'augmentation du coût de la vie qui se répercute sur les entreprises de titres-services est actuellement prise en charge par la Région wallonne et peut difficilement se justifier en réclamant des frais supplémentaires aux usagers", expose la ministre PS dans un communiqué.

Une lettre à destination des utilisatrices et utilisateurs

"À titre d'exemple, en 2014 chaque personne payait 9 euros par titre-service, la Wallonie payait 13,04 euros ; l'entreprise percevait alors 22,04 euros. Aujourd'hui, chaque personne paie toujours 9 euros par titre-service et la Wallonie paie, pour sa part et afin de palier l'augmentation du coût de la vie, 16,33 euros ; l'entreprise perçoit donc 25,33 euros", illustre-t-elle.

Une lettre d'information sera envoyée la semaine prochaine à tous les utilisateurs et utilisatrices de titres-services, "afin de leur fournir une information objective et complète sur le sujet et de leur permettre de prendre une décision éclairée lorsqu'une entreprise de titres-services leur demande de payer des frais supplémentaires".