Titres-services : des clients sollicités pour contribuer à la rémunération des aide-ménagères

"Le prix du titre-service est toujours de 9 euros et n’a pas changé depuis 2014. Or nos charges ont-elles augmenté, l’absentéisme chez les travailleuses atteint des records. Aujourd’hui, nous perdons de l’argent chaque mois. Lorsqu’une de nos aide-ménagères ou un client sont absents, pour cause de covid par exemple, et il y a encore de nombreux cas contacts, nous devons annuler la prestation mais payer la travailleuse quand même !"

Le directeur du service marketing et communication de Domestic Services poursuit : "On a reçu au début de la crise covid, des aides de l’état mais c’est fini depuis longtemps. On ne sait plus suivre ! Nous avons donc décidé de proposer l’abonnement dont un tiers sera directement reversé à nos travailleuses. Et pour le client, en compensation, nous offrons aussi des bons d’achat pour des produits d’entretien écologiques que nous fournissons et livrons gratuitement à domicile".