Titres-services : de plus en plus de frais supplémentaires ?

Le Président-directeur-général de Trixxo explique ce supplément: tout d'abord par une augmentation des frais salariaux de ses employés administratifs. Mais pas uniquement : "Il y a aussi l'augmentation du coût de la vie en général, les frais de chauffage, les frais énergétiques etc ... et tout cela doit être compensé d'une façon ou d'une autre". Et c'est le client qui devra payer ! Vous donc !

Au niveau du respect de l'aide-ménagère, on est pas N°1.

Ce supplément administratif ne pouvant pas légalement servir à augmenter le salaire de l'aide-ménagère, chez Trixxo, on insiste sur tout une série d'avantages proposés aux aides-ménagères : "On a des journées des familles, on a des spectacles dans le Trixxo Arena. Il y a toute une panoplie de bénéfices que l'on investit pour nos aides-ménagères". Quand elle entend ces arguments, Barabara Lazaridis, aide-ménagère chez Trixxo et déléguée syndicale FGTB, a plutôt envie d'en rire : "C'est de la poudre aux yeux qu'il vend aux gens pour dire que c'est la meilleure entreprise. Pour moi, en étant dedans, ce n'est pas le meilleur employeur. Au niveau du respect de l'aide-ménagère, on est pas N°1".