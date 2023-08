"Titeuf : Suivez la mèche", l’album qui marque les 30 ans de la plus célèbre mèche blonde de la BD

Titeuf, c’est 23 millions d’albums vendus dans le monde et des traductions en 25 langues. Mais lorsqu’il commence un nouvel album, Zep ne pense pas à ça. Je ne me sens pas accablé dune responsabilité, explique-t-il. Pour moi, c’est toujours un jeu, je n’ai jamais réfléchi en termes de lectorat.

"Je pars en colonie de vacances, je pars en enfance. Et je me balade dans ce monde, dans la peau du personnage. Je prends des notes, je regarde, j’écris des petits bouts de dialogue, je fais beaucoup de pages et je trie après, justement. Parce qu’il y a des pages où, en les relisant, on sent que c’est un bonhomme de 55 ans qui se cache derrière Titeuf et qui a envie de raconter quelque chose sur tel sujet. Et ça ne marche pas. Il faut qu’on ait l’impression que c’est vraiment le personnage qui parle. Et c’est ça qui fait le tri des histoires".