Titanic : premières images de l’étude commandée par James Cameron pour prouver que Jack devait mourir

Dans "Titanic : 25 ans plus tard avec James Cameron", le réalisateur prouve que Jack n’aurait pas pu survivre.

À l’occasion de la sortie de la version restaurée de "Titanic" au cinéma, le documentaire "Titanic : 25 ans plus tard avec James Cameron" sera diffusé sur National Geographic. Une partie du documentaire est consacrée à l’expérience commandée par le réalisateur qui, pour l’anniversaire de son blockbuster, tenait à prouver que Jack n’aurait pas pu survivre sur la porte faisant office de radeau de fortune.

À force d’entendre les fans insister sur le fait que le personnage incarné par Leonardo DiCaprio n’avait pas à mourir, une simulation du naufrage a été réalisée. Les professionnels qui ont prêté leurs traits à Rose et Jack dans le cadre de l’étude ont refait chaque fait et geste des personnages. James Cameron précise toutefois que le temps de chaque étape a été doublé car l’eau n’était pas si froide.

Mauvaise nouvelle pour les fans persuadés qu’on aurait pu connaître une happy end digne d’un conte se finissant par "Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants." ; James Cameron semble avoir raison. Après le choc thermique, Jack se bat dans l’eau pour sauver Rose et l’aide ensuite à monter sur la porte. Un tel effort physique dans une eau glacée engendre un rythme cardiaque encore plus rapide. Mais plus le cœur bat vite, plus le sang refroidi qui vient des bras et des jambes arrive au cœur rapidement et fait baisser la température corporelle. Ce qui fait que dès que Jack monte sur la porte en bois, il se met à directement trembler.