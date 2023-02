Titanic : Rose meurt-elle à la toute fin du film ? James Cameron nous donne enfin la réponse

On est tous resté perplexe devant la fin de Titanic, on ne sait exactement si Rose meurt dans son sommeil ou non. Et c’est également la question qui fait débat depuis 25 ans auprès des fans. James Cameron nous a enfin donné la réponse lors de la conférence de presse virtuelle tenue le 2 février pour la ressortie du film en 4K 3D HFR.

Après que les réalisateurs d’Aladdin aient confirmé une théorie surprenante, c’est au tour du réalisateur du mythique film Titanic de se laisser aller aux confidences à propos de la dernière scène. Pour rappel, la Rose de 101 ans apparaît paisiblement endormie dans son lit. En parallèle, une séquence de rêve la montre jeune, retrouvant Jack sous l’horloge du Titanic et l’ensemble des passagers qui ont péri dans le naufrage. Mais s’est-elle juste endormie ou est-elle morte ? Rêve-t-elle de sa jeunesse ou a-t-elle retrouvé l’amour de sa vie ?

James Cameron a révélé que sur le tournage, l’actrice Gloria Stuart, qui interprète Rose âgée, lui avait aussi posé la question. "Elle m’a demandé avant de jouer la scène finale si elle était censée être vivante ou morte, a raconté le réalisateur lors de la conférence de presse. Je me suis lancé dans un long monologue où je lui expliquais que je voulais jouer sur l’ambiguïté, que je souhaitais que chaque spectateur ait sa propre vision de l’histoire." Mais l’actrice ne s’est pas contentée de cette vague réponse, car elle voulait interpréter convenablement son personnage. "Gloria m’a interrompu et m’a tout simplement dit : 'Dois-je retenir mon souffle ou non ?'. Après avoir réfléchi pendant de longues secondes, je lui ai répondu : 'Retiens ton souffle'."

Maintenant, on sait enfin que Rose décède vieille et dans son lit bien au chaud comme l’avait prédit Jack lorsqu’il se trouvait dans l’Océan.