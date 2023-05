Titanic : les premiers scans grandeur nature révèlent l’épave comme jamais

"Il y a encore des questions, des questions fondamentales, auxquelles il faut répondre à propos du navire", a déclaré Parks Stephenson, un analyste du Titanic, à BBC News. Pour lui, ce modèle est "l’une des premières étapes majeures pour conduire l’histoire du Titanic vers une recherche fondée sur des preuves – et non vers la spéculation".

Pour la première fois, on peut voir le Titanic dans son entièreté, les deux morceaux séparés d’environ 800 m entre lesquels on devine un champ de débris.

Le scan a été réalisé à l’été 2022 par Magellan Ltd, une société de cartographie en haute mer, et Atlantic Productions, qui réalisent un documentaire sur le projet. Des submersibles télécommandés ont travaillé plus de 200 heures pour prendre plus de 700.000 images sous tous les angles. Résultat : un scan 3D complet et exact de l’épave.