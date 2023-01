Titanic : les cheveux de Kate Winslet sur l’affiche des 25 ans font réagir

Le film Titanic n’a pas pris une ride en 25 ans. Et pour cause, une version remastérisée en 4K et 3D ressortira au cinéma, pour le bonheur des fans de cette mythique histoire d’amour entre Jack Dawson et Rose DeWitt Bukater. Alors que le film revient dans les salles après toutes ces années, une nouvelle affiche l’accompagne.

Sur l’affiche, Kate Winslet est dans les bras de son partenaire, Leonardo DiCaprio. D’un côté de sa tête elle porte ce qui semble être un chignon bouclé et de l’autre ses cheveux sont lâchés au vent. Forcément, la Twittosphère n’a pas laissé passer ça, commentant vivement cette affiche. Alors que certains internautes s’interrogent tout simplement sur ces deux coiffures, d’autres y voient un choix métaphorique. Madame Le Figaro a relevé un commentaire qui lie les coiffures aux deux facettes du personnage, l’une représentant la prison que lui inflige la haute société et l’autre qui montre la liberté à laquelle elle aspire.

Le film n’aura de cesse fait parler de lui. En 1997 à la sortie de Titanic, Kate Winslet avait subi des remarques déplacées sur son corps et son poids qu’elle a tenu à rappeler dans un épisode du podcast Happy sad Confused diffusé en décembre dernier. Concernant l’intrigue finale, de nombreuses personnes déclaraient que Jack et Rose auraient pu survivre tous les deux sur cette planche en bois. "Apparemment, j’étais" trop grosse" (pour cette porte en bois, NDLR). N’est-ce pas horrible ? Pourquoi étaient-ils si méchants avec moi ? Ils étaient si méchants… Je n’étais même pas grosse." confie celle qui a eu honte de son poids au début de sa carrière.