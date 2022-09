Titanic : des images inédites de l’épave dans une vidéo d’OceanGate Expeditions

Dans un communiqué, l’entreprise explique : "Les feux verts que vous voyez lorsque nous voyons l’ancre bâbord proviennent du système de mise à l’échelle laser. Ce système nous permet de déterminer avec précision la taille des objets que nous regardons sur la caméra et à travers la fenêtre principale du submersible Titan [d’OceanGate]. La distance entre les deux feux verts est de 10 centimètres."

Comme le souligne le NY Post, OceanGate devrait utiliser les images haute définition pour surveiller la décomposition du navire.

Pour finir, le président de la société, Stockton Rush, déclare : "Les détails étonnants des images 8k aideront notre équipe de scientifiques et d’archéologues maritimes à caractériser la décomposition du Titanic. Plus précisément lorsque nous capturons de nouvelles images en 2023 et au-delà. La capture de ces séquences 8K nous permettra de zoomer tout en conservant la qualité 4K, ce qui est essentiel pour les projets vidéo sur grand écran et immersifs. Les couleurs phénoménales de ces séquences sont encore plus remarquables."