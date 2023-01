Titanic, à flot depuis 25 ans

Ce film "Titanic" n’a, aujourd’hui, quasi plus de secrets pour vous… ni même la catastrophe dont il s’inspire. Malgré tout, petite piqûre de rappel : nous sommes le 14 avril 1912 et il est 23h40 quand le plus grand bateau du monde (enfin à l’époque) heurte un iceberg en plein océan Atlantique. À son bord, nous retrouvons plus de 2400 passagers et membres du personnel. Parmi eux, il y a Rose et Jack. Elle est riche, il est pauvre. Elle va se marier et lui ne rêve que d’aventures. Ils étaient faits pour se rencontrer et pour s’aimer…