Titanic a 25 ans : à l’époque, certains ont "attendu un mois pour avoir leur ticket" au cinéma

C’était il y a 25 ans. Le 7 janvier 1998, le film Titanic sort dans les salles de cinéma. Le naufrage historique du bateau, l’histoire romantique, des acteurs devenus des légendes du cinéma… l’œuvre de James Cameron est un énorme succès au box-office au quatre coins du monde.

En Belgique aussi. À tel point qu’il n’était même pas garanti d’avoir sa place en allant au cinéma. Dans le journal télévisé de l’époque, des Belges témoignent. "Déjà au rond-point, il y avait la file", témoigne un client du cinéma. "C’était infernal. Pas moyen de venir le voir avant aujourd’hui. Là, on est content." Et sa compagne de compléter. "On a déjà essayé de venir le voir trois fois. Ça fait trois week-ends qu’on vient. On vient même pas du tout au cinéma à cause de ça parce que c’est impossible."