Tissus en fruits et autres pistes pour moins nuire à la planète.

Pauline Guesné, cofondatrice de la start-up française Induo, présente sa marque vêtue d'une longue robe blanche "de mariée", illustration du rendu chic du coton "déperlant" qu'elle élabore.

Gourmand en eau, cultivé à l'autre bout du monde par des travailleurs mal payés, "le coton a une mauvaise réputation. On essaie de mitiger avec des matières certifiées", explique-t-elle. Le fait qu'il soit déperlant évite les taches, ce qui permet de moins le laver. Et "on va gagner à l'usage en terme d'impact écologique".

Le coton, c'est aussi le tissu qui "se recycle le mieux aujourd'hui".

"On a pensé le produit dans l'ensemble de la chaîne de vie et on s'est dit que c'est le moins pire", souligne-t-elle.

Elaborée par Induo, une solution de recyclage pour produits multicolores ou multi-composition, comme un mélange coton-polyester, est en phase d'industrialisation.