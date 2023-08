Tirs policiers: en Belgique, combien d'"incidents de tir" par la police? Des chiffres peu transparents

Si l’Inspection générale de police n’a pas procuré de chiffres, elle a néanmoins fait part de sa volonté de mettre en place "un tel système (similaire au Royaume-Uni, ndlr) transparent en Belgique au niveau central", indique l’organe par e-mail.

C’est ce qu’il ressort en effet de son rapport de 2022 et de ses recommandations. Un manque de transparence et d’informations claires déjà signalé un an plus tôt en 2021, dans un autre rapport au titre provocateur repris dans le journal De Tijd. "Il y a trop peu de transparence sur les violences policières illégales dans notre pays. Il n’existe même pas de chiffres fiables. L’Inspection générale qui contrôle les forces de police souhaite une base de données publique à ce sujet", écrit le journal à l’époque.

Un reflet de la réalité qui n’est pas très correct

Une analyse que nous confirme le professeur en criminologie de l’ULiège Vincent Seron : "On sait qu’il existe une part d’ombre sur ces données chiffrées. On sait aussi qu’il y a toute une série de plaintes qui ne seront pas formulées à l’encontre des services de police pour toute une série de raisons […] Est-ce que, pour autant, il y a une volonté des services de police de camoufler des interventions policières avec un tir par arme à feu ? Je ne pense pas. Mais clairement, on sait qu’il y a des difficultés liées à l’encodage d’une série de données et que, c’est peut-être aussi des problèmes liés à ces encodages qui font que l’on a un reflet de la réalité qui n’est pas très correct."

Du côté de l’Observatoire des violences policières à la Ligue des droits humains, "les chiffres sur l’usage de la force en Belgique sont extrêmement partiels et difficiles à trouver", constate Saskia Simon, la coordinatrice de l’Observatoire qui a déjà dénoncé par le passé le manque de recherches quantitatives sur ce sujet.

Du côté de la ministre de l’Intérieur, nous n’avons pas reçu de réponse directe à nos questions. Nous nous en référons donc aux réponses données lors de séances de questions-réponses au Parlement fédéral.

L’Inspection générale ne dispose pas d’un aperçu de tous les incidents

Si dans sa première réponse en juillet 2021, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, assure que "le cadre réglementaire actuel suffit et est complété et actualisé en permanence", elle admet tout de même quelques mois plus tard, en novembre : "On peut affirmer avec une assurance raisonnable que l’Inspection générale ne dispose pas d’un aperçu de tous les incidents. En 2021, l’Inspection générale ne peut que constater les fiches, rapports et autres notes qui lui parviennent sont encore très diversifiées."

Quant au fait que ces données ne soient pas communiquées, la ministre justifie que "certaines données ne peuvent, pour des raisons techniques et juridiques, être extraites directement". Néanmoins, elle souligne que "ces données peuvent être demandées auprès de l’unité rédactrice afin d’éventuellement réaliser des analyses." Des demandes que nous avons effectuées mais qui sont restées sans réponses.

Une réponse qui ne manquera pas, une fois de plus, d’interpeller certains parlementaires dont Eva Platteau qui s’interroge sur l’impact des rapports transmis au Comité P et à l’Inspection. "Quel impact ont-ils eu ? Avez-vous des chiffres sur le nombre de rapports qui ont fait l’objet d’une enquête plus approfondie ?" Réponse dans les prochaines séances du Parlement fédéral.