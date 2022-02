Tirs au buts catastrophiques pour Kepa Arrizabalaga, le changement perdant d'un Tuchel "attristé"

Thomas Tuchel voulait en faire le héros de la finale de League Cup. Il en a sans doute fait la risée de toute la planète foot. Kepa Arrizabalaga a sans doute connu l’une des moins belles soirées de sa carrière dimanche à Wembley lors de la finale d’EFL Cup entre Chelsea et Liverpool, remportée 11-10 aux tirs au but par les Reds.

Le gardien espagnol – arrivé pour 80 millions d’euros en provenance de l’Athletic Bilbao en 2018 – a été sollicité pour monter sur la pelouse à la 120e minute de jeu pour remplacer un excellent Edouard Mendy. Le gardien titulaire des Blues, pourtant très solide et auteur d’un arrêt 5 étoiles durant la rencontre, n’a pas bronché au moment du remplacement.

Monté pour être décisif aux tirs au but, Kepa Arrizabalaga l’aura finalement été… négativement. Le n°2 des Blues n’a pas sauvé un seul des 11 envois depuis le point de penalty. Pas même celui de son homologue Kelleher. Chargé de botter le onzième tir au but des siens, l’Espagnol a bouclé sa soirée en expédiant le ballon en tribune avec une frappe complètement ratée et bien loin du cadre.

"J'ai de la peine pour (Kepa) mais je ne lui fais aucun reproche, évidemment", a réagi Thomas Tuchel. J'avais pris la décision (de le faire entrer pour les tirs au but) parce qu'il s'entraîne avec nous tous les jours et les joueurs savent comme il est bon dans cet exercice. Il joue un rôle important dans la façon dont on a tiré nos tirs au but, ils étaient excellents aujourd'hui. C'est dur pour lui d'être le seul à rater, mais on ne lui fait aucun reproche."