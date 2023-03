Tirreno-Adriatico - Van Aert, Alaphilippe, van der Poel, Girmay,... : la liste des engagés

Liste des engagés au départ de Tirreno-Adriatico, lundi à Lido di Camaiore:

Alpecin-Deceuninck: 1. Mathieu van der Poel (P-B); 2. Michael Gogl (Aut); 3. Jasper Philipsen, 4. Oscar Riesebeek (P-B); 5. Ramon Sinkeldam (P-B); 6. Robert Stannard (Aus); 7. Gianni Vermeersch

AG2R-Citroën: 11. Ben O'Connor (Aus); 12. Benoît Cosnefroy (Fra); 13. Felix Gall (Aut); 14. Nans Peters (Fra); 15. Michael Schär (Sui); 16. Greg Van Avermaet; 17. Valentin Paret-Peintre (Fra)

Astana: 21. Alexey Lutsenko (Kaz); 22. Samuele Battistella (Ita); 23. Mark Cavendish (G-B); Joe Dombrowski (USA); 25. Yevgeniy Fedorov (Kaz); 26. Gieb Syritsa; 27. Leonardo Basso (Ita)

Bahrain-Victorious: 31. Mikel Landa (Esp); 32. Nikias Arndt (All); 33. Phil Bauhaus (All); 34. Santiago Buitrago (Col); 35. Damiano Caruso (Ita); 36. Fran Miholjevic (Cro); 37. Andrea Pasqualon (Ita);

Bora-hansgrohe: 41. Jai Hindley (Aus); 42. Cesare Benedetti (Pol); 43. Nico Denz (All); 44. Patrick Gamper (Aut); 45. Lennard Kämna (All); 46. Jordi Meeus; 47. Aleksandr Vlasov

Cofidis: 51. Guillaume Martin (Fra); 52. David Cimolai (Ita); 53. Simone Consonni (Ita); 54. Victor Lafay (Fra); 55. Anthony Perez (Fra); 56. Rémy Rochas (Fra); 57. Axel Zingle (Fra)

EF Education/EasyPost: 61. Jonathan Caicedo (Equ); 62. Andrey Amador (CrC); 63. Hugh Carthy (G-B); 64. Mikkel Honoré (Dan); 65. Jens Keukeleire; 66. Sean Quinn (USA); 67. Julius Van Den Berg (P-B)

EOLO-Kometa Cycling Team: 71. Lorenzo Fortunato (Ita); 72. Davide Bais (Ita); 73. Mattia Bais (Ita); 74. Erik Fetter (Hon); 75. Francesco Gavazzi (Ita); 76. Mirco Maestri (Ita); 77. Samuele Rivi (Ita)

Green Project-Bardiani CSF: 81. Alessandro Tonelli (Ita); 82. Luca Colnaghi (Ita); 83. Riccardo Luca (Ita); 84. Filippo Magli (Ita); 85. Alessandro Santaromita (Ita); 86. Manuele Tarozzi (Ita); 87. Samuele Zoccarato (Ita)

Groupama-FDJ: 91. Thibaut Pinot (Fra); 92. Bruno Armirail (Fra); 93. Olivier Le Gac (Fra); 94. Fabian Lienhard (Sui); 95. Valentin Madouas (Fra); 96. Quentin Pacher (Fra); 97. Jake Stewart (G-B)

Ineos-Grenadiers: 101. Thymen Arensman (P-B); 102. Laurens De Plus; 103. Filippo Ganna (Ita); 104. Tao Geoghegan Hart (G-B); 105. Michal Kwiatkowski (Pół); 106. Tom Pidcock (G-B); 107. Magnus Sheffield (USA)

Intermarche-Circus-Wanty: 111. Biniam Girmay (Ery); 112. Sven Erik Bystrom (Nor); 113. Niccolo Bonifazio (Ita); 114. Lorenzo Rota (Ita); 115. Mike Teunissen (P-B); 116. Loïc Vliegen; 117. Georg Zimmermann (All)

Israel-Premier Tech: 121. Michael Woods (Can); 123. Derek Dee (Can); 124. Omer Goldstein (Isr); 125. Krists Neilands (Let); 126. Giacomo Nizzolo (Ita); 127. Mads Würtz Schmidt (Dan)

Jumbo-Visma: 131. Primoz Roglic (Sln); 132. Tiesj Benoot; 133. Koen Bouwman (P-B); 134. Wilco Kelderman (P-B); 135. Attila Valter (Hon); 136. Wout van Aert; 137. Dylan Van Baarle (P-B)

Movistar: 141. Enric Mas (Esp); 142. Alex Aranburu (Esp); 143. Jorge Arcas (Esp); 144. Fernando Gaviria (Col); 145. Nelson Oliveira (Por); 146. Albert Torres (Esp)

Q36.5 Pro Cycling Team: 151. Gianluca Brambilla (Ita); 152. Haylu Negasi Abreha (Eth); 153. Jack Bauer (N-Z); 154. Filippo Conca (Ita); 155. Mark Donovan (G-B); 156. Damien Howson (Aus); 157. Matteo Moschetti (Ita)

Soudal-Quick Step: 161. Julian Alaphilippe (Fra); 162. Andra Bagioli (Ita); 163. Davide Ballerini (Ita); 164. Dries Devenyns; 165. Fabio Jakobsen (P-B); 166. Casper Pedersen (Dan); 167. Bert Van Lerberghe

Arkea-Samsic: 171. Warren Barguil (Fra); 172. Nacer Bouhanni (Fra); 173. Donovan Grondin (Fra); 174. Simon Guglielmi (Fra); 175. Laurent Pichon (Fra); 176. Cristian Rodriguez (Esp); 177. Clément Russo (Fra)

Team Corratec: 181. Valerio Conti (Ita); 182. Stefano Gandin (Ita); 183. Alessandro Iacchi (Ita); 184. Alexander Konychev (Ita); 185. Jan Stöckli (Sui); 186. Nicolas Tivani Perez (Arg); 187. Attilio Viviani (Ita)

Team DSM: 191. Andreas Leknessund (Nor); 192. Alberto Dainese (Ita); 193. Jonas Iversby (Nor); 194. Marius Mayerhofer (All); 195. Florian Stork (All); 196. Henri Vandenabeele; 197. Harm Vanhoucke

Team Jayco-Alula: 201. Dylan Groenewegen (P-B); 202. Alessandro De Marchi (Ita); 203. Michael Hepburn (Aus); 204. Jan Maas (P-B); 205. Luka Mezgec (Sln); 206. Elmar Renders (P-B); 207. Zdenek Stybar (Tch)

Total-Energies: 211. Peter Sagan (Svk); 212. Maciej Bodnar (Pół); 213. Mathieu Burgaudeau (Fra); 214. Steff Cras; 215. Valentin Perron (Fra); 216. Daniel Oss (Ita); 217. Julien Simon (Fra)

Trek-Segafredo: 221. Giulio Ciccone (Ita); 222. Dario Cataldo (Ita); 223. Amanuel Gehbreigzabhier (Ery); 224. Markus Hoelgaard (Nor); 225. Quin Simmons (USA); 226. Toms Skujins (Let); 227. Edward Theuns

Tudor Pro Cycling Team: 231. Sebastien Reichenbach (Sui); 232. Tom Bohli (Sui); 233. Lucas Eriksson (Suè); 234. Arthur Kluckers (Lux); 235. Simon Pellaud (Sui); 236. Roland Thalmann (Sui); 237. Yannis Voisard (Sui)

UAE Team Emirates: 241. Adam Yates (G-B); 242. George Bennett (N-Z); 243. Alessandro Covi (Ita); 244. Davide Formolo (Ita); 245. Joao Almeida (Por); 246. Brandon McNulty (USA); 247. Sebastian Molano (Col)