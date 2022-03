Tirreno-Adriatico : Un Pogacar en démonstration remporte l’étape reine, Evenepoel à plus de 4 minutes

Tadej Pogacar a remporté l’étape reine de ce Tirreno-Adriatico. Maillot de leader sur le dos, le Slovène s’est imposé avec plus d’une minute d’avance sur Vingegaard et Landa après avoir attaqué dans la deuxième ascension du très pentu Monte Carpegna. Remco Evenepoel a vécu une journée très compliquée. Lâché lors de la première ascension du Monte Carpegna à plus de 30km de l’arrivée, le Belge a perdu plus de quatre minutes sur Tadej Pogacar.

L’étape du jour promet des étincelles. Le Monte Carpegna est deux fois au programme dans les 40 derniers kilomètres.

Un groupe de neuf coureurs se détache rapidement et va passer la journée devant. On y retrouve notamment le champion du monde Julian Alaphilippe, accompagné par son équipier Mikkel Honoré mais aussi Alex Aranburu, Benoît Consenfroy ou encore Quinn Simmons.

Les échappés comptent jusqu’à cinq minutes d’avance sur le peloton mais au moment de se lancer dans les premières rampes qui précèdent la première ascension du Monte Carpegna l’écart est retombé à trois minutes.

L’écrémage se fait rapidement et ils ne sont plus que cinq après quelques kilomètres : Julian Alaphilippe, Benoît Cosnefroy, Alex Aranburu, Lluis Mas Bonet et Quinn Simmons.

Dans le peloton, c’est l’équipe UAE de Tadej Pogacar qui dicte le tempo et fait chuter l’écart avec le groupe de tête à deux minutes à 40km de l’arrivée.

Au premier passage sur la ligne et l’entrée dans le Monte Carpegna, les cinq hommes de tête comptent 1 minute 45 d’avance sur le peloton.

Ils ne sont d’ailleurs plus que quatre après deux kilomètres d’ascension lorsque Cosnefroy doit laisser filer le groupe et quelques hectomètres plus loin, il ne reste que trois coureurs lorsque Mas Bonet doit à son tour lâcher prise.

Dans le peloton, UAE continue d’imprimer le tempo et met beaucoup de coureurs en difficulté. Remco Evenepoel est une des victimes avec Tao Geoghegan Hart mais reste à une trentaine de secondes.

Devant, Quinn Simmons est le plus fort et part en solitaire après avoir lâcher Alaphilippe et Aranburu. Au premier passage au sommet, l’Américain compte 30 secondes d’avance sur le peloton.

Dans le peloton, Bahrain Victorious prend les choses en main et accélère le tempo, ce qui ne fait pas les affaires de Remco Evenepoel, qui passe avec une minute de retard sur le peloton.

Dans la descente, Quinn Simmons est repris et il n’y a donc plus personne en tête. Remco Evenepoel continue lui de perdre du temps et est pointé à 1 minute 30.

Mikel Landa prend les choses en main dès les premières pentes de la dernière ascension et se détache avec Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Enric Mas.

A 16km de l’arrivée, Pogacar passe à l’offensive et laisse tout le monde sur le bord de la route. Le leader s’envole, d’autant plus que le groupe de poursuite se regarde, personne ne voulant rouler.

Derrière, Richie Porte recolle et prend la chasse en main mais l’écart est déjà de 35 secondes et atteint même la minute 30 au sommet.

Dans la descente, Enric Mas chute dans le groupe de contre. Richie Porte passe tout proche de la faute également mais freine juste à temps et reste sur son vélo. Landa et Vingegaard se retrouvent donc à deux derrière Pogacar.

Le Slovène s’impose en solitaire avec une minute d’avance sur Vingegaard qui bat au sprint Mikel Landa. Remco Evenepoel perd lui tout et franchit la ligne à 4 minutes du vainqueur du jour. Le Belge sort du top 10 alors qu'il était deuxième ce matin à neuf secondes de Pogacar.