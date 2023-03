Tirreno-Adriatico : un Filippo Ganna injouable remporte le contre-la-montre inaugural, rentrée timide pour van Aert

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a assumé son statut de favori. L’Italien a remporté, comme l’année dernière, la première étape de Tirreno-Adriatico, un contre-la-montre entièrement plat de 11,5 kilomètres disputé ce lundi autour de Ludo Di Camaiore. Le double champion du monde de la discipline (en 2020 et 2021) a avalé les 11,5 km du parcours en 12'28'', avec une vitesse moyenne de 55,3 km/h, et a devancé de 28 secondes l’Allemand Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). Le jeune Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a pris la troisième place (+31 secondes).

Wout van Aert (Jumbo-Visma), qui disputait sa première course sur route de la saison, n’a manifestement pris aucun risque sous la pluie italienne. "Pas dans la forme espérée", le Belge a terminé en 44e position à plus d’une minute du vainqueur (13'42'').

Son équipier, Primoz Roglic, faisait également son retour à la compétition sur la "Course des deux mers". Le Slovène, qui n’a plus disputé la moindre course depuis son abandon sur la Vuelta au matin de la 17e étape, n’a pas manqué sa rentrée avec un chrono de 13'17'', le plaçant en 12e position. En l’absence de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, alignés sur Paris-Nice cette année, plusieurs candidats à la succession de "Pogi" avaient l’opportunité de réaliser une belle opération au général. Et c’est justement Roglic qui s’en est le mieux tiré, devançant Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) d’1 seconde, Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) de 2'', Enric Mas (Movistar) de 11'', ou encore Adam Yates (UAE Team Emirates) de 29 secondes.