Tirreno-Adriatico : tous les classements après la 3e étape

Retrouvez tous les classements après la 3e étape de Tirreno - Adriatico. Celle-ci a été remportée par Caleb Ewan, plus rapide que ses adversaires entre Murlo et Terni (170 km). Il a devancé assez aisément le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma). Le Français Nacer Bouhanni (Cofidis) s'est classé 4e et Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a dû se contenter de la 5e place.

Ewan décroche sa 56e victoire pro, la première sur Tirreno-Adriatico et la troisième en 2022 après des étapes au Saudi Tour et au Tour des Alpes Maritimes et du Var. Il offre un 9e bouquet à l'équipe Lotto Soudal depuis le premier janvier.Au classement général de cette 57e édition de cette course du WorldTour, l'Italien Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) conserve la tunique bleue de leader. Il possède toujours 11 secondes d'avance sur Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl). Tadej Pogacar pointe à 14 secondes.