Tirreno-Adriatico – Tadej Pogacar : "il y a encore des jours difficiles à venir, je dois rester vigilant"

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté sa cinquième victoire de la saison jeudi à l’arrivée de la 4e étape de Tirreno-Adriatico. "Je devais terminer le travail aujourd’hui", a-t-il dit. "L’équipe avait travaillé si dur, je devais y aller à fond."

Pogacar était le grand favori de la quatrième étape et a tenu ce rôle jusqu’au bout jeudi. "L’équipe a vraiment fait un gros travail", a-t-il expliqué après coup. "Nous avons roulé en tête toute la journée. Je devais y aller dans la finale, sinon c’eut été dommage pour l’équipe. À la fin, il y a eu quelques attaques, Marc (Soler) et moi avons réagi chacun à notre tour. Nous avions le contrôle. Dans les 600 derniers mètres, j’ai attaqué, ça semblait être le bon moment. Je voulais donner quelque chose en retour à l’équipe après 200 km passés en tête."

Le N.1 mondial possède un petit viatique de 9 secondes sur Evenepoel et un autre de 21 sur Ganna, avec à venir deux étapes difficiles, vendredi et samedi, et une étape de sprinteurs, dimanche. "Il y a encore des jours difficiles à venir, je dois rester vigilant. Vendredi, une étape similaire est au menu. Puis vient l’étape-reine. Ensuite, la course sera dans son dernier jour et j’espère pouvoir conserver ce maillot", a déclaré le vainqueur de l’an dernier.