Tirreno-Adriatico : suivez la 7e étape en direct, sprint en vue à San Benedetto del Tronto (Live commenté)

Tadej Pogacar (UAE Emirates) a – sauf accident – définitivement mis la main sur l’édition 2022 de Tirreno-Adriatico. Impressionnant vainqueur à Carpegna, le Slovène a fait le trou au Général et va aborder la 7e et dernière étape avec sérénité. 159 km sont au menu dans la région de San Benedetto del Tronto.



Après une première moitié de parcours vallonnée, le tracé est plat comme la main. A l’issue des 5 tours du circuit local, on devrait assister à un sprint. Les favoris du jour se nomment Tim Merlier (Alpecin-Fenix), Arnaud Démare (FDJ-Groupama) ou Olav Kooij (Jumbo-Visma).