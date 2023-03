Tirreno-Adriatico : Roglic gagne en puncheur à Tortoreto, van Aert a chuté, Kämna nouveau leader

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la quatrième étape de Tirreno-Adriatico. Le Slovène s’est imposé au sommet de Tortoreto au terme d’un final casse patte, taillé pour les punchers. Il décroche la 66e victoire de sa carrière, la première en 2023.



Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) s'est emparé du maillot bleu de leader. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a cédé d'un bloc dans la dernière montée.



>>> Le classement de la 4e étape



Wout van Aert, qui semblait serein et qui avait pointé cette étape, est tombé dans les cinq derniers kilomètres. Notre compatriote ne parait pas trop touché. Ni physiquement, ni mentalement. On l'a vu sourire et lever le pouce après l'incident.



Après la traditionnelle échappée matinale emmenée pour le troisième jour de suite par Davide Bais (Eolo Kometa) et une tentative en solitaire de Mikkel Honoré (EF Education First), les choses "sérieuses" peuvent commencer.