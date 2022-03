Tirreno-Adriatico : Quick-Step Alpha Vinyl alignera Evenepoel, Alaphilippe et Cavendish

L’équipe cycliste Quick-Step Alpha Vinyl alignera du costaud sur Tirreno-Adriatico : Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe et Mark Cavendish. Ils seront entourés de Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Josef Cerny, Mikkel Honoré. La course se déroulera du 7 au 13 mars. Tadej Pogacar avait remporté une très belle édition en 2021.

Cette année encore le plateau sera particulièrement relevé, à l’image de l’équipe de costauds alignée par Quick-Step Alpha Vinyl. Alaphilippe et Evenepoel tenteront de mettre des bâtons dans les roues de Tadej Pogacar, favori à sa propre succession. En ce qui concerne le Belge, il s'agira de son tout premier Tirreno-Adriatico et le parcours devrait plutôt bien lui convenir, tout comme au Français d'ailleurs. Les deux hommes seront associés pour la première fois en 2022.

La course de sept jours débutera par un contre-la-montre de 13,9 kilomètres à Lido di Camaiore et se terminera le 13 mars à San Benedetto del Tronto.

"C'est un beau parcours, difficile, qui donne des chances à tous les types de coureurs", a résumé le directeur sportif Davide Bramati. "Pour les sprints, nous avons Mark, vainqueur de plusieurs étapes, mais aussi Julian et Remco peuvent obtenir de bons résultats la semaine prochaine. Malgré la présence du contre-la-montre lors de la journée d'ouverture, les gros écarts au général devraient se faire à Carpegna (6e étape, ndlr), une ascension difficile que nous connaissons depuis le Giro. Nous sommes confiants, avons une grande motivation et sommes prêts à prendre la course au jour le jour et voir comment les choses se présentent."