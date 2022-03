Tirreno – Adriatico : Pogacar remporte la 4e étape et s’empare du maillot de leader, Evenepoel 4e

Il n’a fallu qu’une attaque pour que Tadej Pogacar s’empare de la victoire lors de la 4e étape de Tirreno – Adriatico. Le Slovène prend par la même occasion le maillot de leader. Evenepol 4e du jour et est à 9 secondes du Slovène.

C’est à 170km de l’arrivée que le peloton a commencé à s’activer. L’échappée du jour est composée d’une dizaine de coureurs. Ce petit groupe va compter jusqu’à 6 minutes d’avance sur le peloton qui va commencer à se mettre en jambes à moins de 100km de l’arrivée. A noter aussi l’abandon de Caleb Ewan, vainqueur mercredi.

A 45km de l’arrivée, les coureurs arrivent sur le circuit final de cette 4e étape. Ils devront franchir la ligne d’arrivée située à Bellante trois fois.

Gana en profite pour sortir du peloton en compagnie de Pogacar, Evenepoel et Hindlay. Le groupe est repris 8km plus loin. Devant, Quinn Simmons est tout seul et les Jumbo Visma roulent derrière.

Au dernier tour de circuit, Simmons possède un peu plus de 40 secondes d’avance sur le peloton, mais les attaques se succèdent et Simmons voit son avance fondre de plus en plus. Il est rejoint à 12,5km de l’arrivée.

Il reste moins de 4km et les attaques se succèdent en tête du peloton. À l’arrière Carapaz explose. À 2,3 km, Evenepoel tente une attaque qui ne donne rien. Il reste un kilomètre et tout peut encore se passer.

Finalement, l’attaque gagnant viendra de Pogacar. Le Slovène accélère et fait mal à tout le monde. Il remporte l’étape et s’empare du maillot bleu de leader. Evenepoel termine 4e du jour et se retrouve à 9 secondes au classement général.

La 5e étape offrira vendredi une deuxième arrivée en côte en conclusion des 155 km d'un tracé au profil mouvementé, mais sans être montagneux, entre Sefro et Fermo.