Tirreno-Adriatico : Pogacar accentue son avance, Evenepoel perd tout, tous les classements après la sixième étape

Tadej Pogacar a réalisé un nouveau tour de force sur les rampes du Monte Carpegna. Le Slovène s'est imposé en solitaire et conserve son maillot de leader. Plus fort, Pogacar a placé son attaque à une quinzaine de kilomètre de l'arrivée lors de la deuxième ascension du Monte Carpegna.

Remco Evenepoel, qui a vécu une journée très compliquée, n'était déjà plus là pour voir l'étendue des dégâts, lui, qui a lâché à plus de trente kilomètres de l'arrivée et qui termine l'étape à quatre minutes du vainqueur.

Au classement général, Pogacar compte désormais 1 minute 52 d'avance sur Vingegaard et 2 minutes 33 sur Landa. Remco Evenepoel qui était deuxième avant l'étape sort du top 10. Le Belge pointe à la onzième place, à 4 minutes 20 de Tadej Pogacar.