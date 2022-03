Tirreno-Adriatico : Phil Bauhaus remporte la dernière étape, victoire au général pour Pogacar (vidéo)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté la 57e édition de Tirreno-Adriatico, sa deuxième victoire consécutive sur la "Course des deux mers", dimanche, à l'issue de la dernière étape, remportée à San Benedetto del Tronto, après 159 km, par l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious).

Au sprint, Bauhaus a devancé l'Italien Giacomo Nizzolo (BikeExchange-Jayco) et l'Australien Kaden Groves (BikeExchange-Jayco) pour décrocher, à 27 ans, la 18e victoire de sa carrière, sa première de la saison.

Tadej Pogacar s'adjuge le classement général final de Tirreno-Adriatico pour la deuxième année consécutive, une performance qui n'avait plus été réalisée depuis Vincenzo Nibali en 2012 et 2013. Le Slovène de 23 ans signe son septième succès de la saison, après deux étapes et le général du Tour des Emirats, les Strade Bianche ainsi la quatrième et la sixième étape de Tirreno-Adriatico. Il porte son compteur à 37 succès en carrière. Il s'agit de sa dixième victoire dans une course par étapes. Intraitable dans les épreuves de plusieurs jours, Pogacar a remporté sept des huit dernières courses par étapes auxquelles il a participé: depuis le Tour de France 2020, seul le Tour du Pays basque 2021 lui a échappé.