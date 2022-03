Tirreno-Adriatico : les classements après la 1ère étape

Retrouvez ci-dessous, tous les classements après la première étape de Tirreno-Adriatico, un contre-la-montre de 13,9 km à Lido di Camaiore disputé lundi.

Avec onze secondes d'avance sur Remco Evenepoel, l'Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) a remporté cette première étape.

Sur un parcours complètement plat, le champion du monde a parcouru la distance en 15 minutes et 17 secondes à la moyenne de 54,527 km/h. Remco Evenepoel (Quick-Step-Alpha Vinyl) a pris la 2e place à 11 secondes.

Vainqueur l'an dernier et favori de cette Course des deux mers encore, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 3e, complète le podium du jour et n'a concédé que 18 secondes.