Tirreno-Adriatico : La 3e étape pour Ewan, Pogacar attaque et grappille 3 secondes à Evenepoel

Cette étape était destinée aux sprinters mais quand Tadej Pogacar est dans le peloton, le moindre passage vallonné est susceptible de titiller les envies d’attaques du Slovène. Le vainqueur des Strade Bianche n’a donc pas hésité à se détacher du peloton à 30 km de l’arrivée, quelques hectomètres avant le sprint intermédiaire en montée d’Amelia.

Le vainqueur de l’an dernier a ainsi repris trois secondes de bonification à Remco Evenepoel et est donc revenu à 3 secondes de la deuxième place du Belge au classement général. Le Slovène lui en avait déjà repris une mardi. Pogacar ne s'est par ailleurs pas contenté de sprinter mais a poursuivi son effort pendant une bonne quinzaine de kilomètres en compagnie de son équipier Marc Soler, de Tao Geoghegan Hart et de Julian Alaphilippe. Ceux-ci ont collaboré malgré que Ganna et Evenepoel, leurs équipiers, se trouvaient dans le peloton.

Avant l’exigeante étape de jeudi entre Cascate delle Mormore et Bellante, Filippo Ganna conserve son maillot bleu de leader avec 11 secondes de marge sur Evenepoel et 14 sur Pogacar.

On notera également que Peter Sagan a été contraint à l’abandon en cours d’étape. Son Tirreno-Adriatico s’arrête ici.