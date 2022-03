Tirreno – Adriatico : 14.000 mètres de dénivelé à disposition d’Evenepoel & co. pour détrôner Pogacar

Pour sa 57e édition, Tirreno-Adriatico a changé ses habitudes. Plus de départ le mardi mais bien le lundi cette fois-ci pour terminer le dimanche. Le traditionnel contre-la-montre final est quant à lui déplacé à la première étape à Lido di Camaiore. La 7e et dernière étape sera quant à elle réservée aux sprinters à San Benedetto del Tronto.

Entre ces deux étapes, les coureurs vont bouffer du dénivelé. Les organisateurs proposent en effet 14.000 mètres de dénivelé positif sur l’ensemble du parcours. Un record. Avec trois étapes de plus de 200km à déguster, les coureurs ont de quoi se mettre dans le dur avant d’aborder les Classiques printanières.

Après le contre-la-montre initial de 13,9 km, les sprinteurs devront s’armer de courage pour affronter les 2150 mètres de dénivelé entre Camaiore et Sovicille (219 km). Une seule ascension répertoriée mais pas mal de talus disséminés ça et là qui devraient en dissuader plus d’un.

Les hommes véloces feraient donc mieux de se rabattre sur la troisième étape entre Murlo et Terni (171 km). Une étape où il faudra avoir des énergies sur un parcours, une fois encore, bien loin d’être plat.

Puncheurs et grimpeurs servis à partir de jeudi

La bagarre entre les hommes de classement devrait débuter jeudi avec une première étape pour puncheur entre Cascata delle Marmore et Bellante (201 km). Une journée dans les montagnes russes pour le peloton, déjà mis à rude épreuve dans les 40 premiers kilomètres, constamment en montée. Ce sera ensuite la montée de Bellante (4,2 km à 5,7%) à répéter trois fois – dont la dernière juste avant la ligne d’arrivée – qui jugera du vainqueur de cette étape.

Le vendredi sera encore plus favorable aux amateurs de forts pourcentages. Les 30 derniers kilomètres de la 5e étape entre Sefro et Fermo (155 km) ne sont qu’une succession de murs. Inutile de dire que l’enchaînement des passages au-delà des 10% (et même 20% à certains endroits) va faire des dégâts.

C’est donc avec tous ces efforts dans les jambes que le peloton se présentera au départ de l’étape reine entre Apecchio et Carpegna. Le spectacle sera concentré dans les quarante derniers kilomètres avec une double ascension au Monte Carpegna (6,2 km à 9,6%).

Enfin la dernière étape à San Benedetto del Tronto offrira une passerelle aux coureurs après une semaine d’efforts intenses.