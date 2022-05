"Tiroirs et Loisirs", quand Luc se remet au bricolage !

Découvrez la nouvelle parodie de "Jardins et Loisirs" réalisée par Martin Charlier.

En l’absence de Bérengère, Luc reprend l’atelier bricolage de l’émission. Sa mission, transformer des palettes de bois en tiroirs de jardin.

Mais pour aller plus vite, il a dû aller en rafler quatre à la brocante de Chiny. En somme, il est allé chiner à Chiny. Ensuite, Luc a fixé tout ça avec une croix sans petit Jésus, et surtout une foreuse "Black et Mortimer". Résultat, six tiroirs extérieurs qui seront remplis de flotte à la première pluie. Vivement le retour de Bérengère !

Quant à Francis, il est en pleine séance de méditation, et ouvre ses "shakiras".