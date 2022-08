Tirlemont : alerte à la bombe et évacuation chez Bosch après des menaces

Le bâtiment du fabricant d’essuie-glaces Bosch à Tirlemont a de nouveau été évacué, mercredi soir, à la suite de menaces. L’information a été rapportée par différents médias et confirmée par les autorités de la ville et la direction de l’entreprise.

"Mercredi soir, vers 22h00, un appel téléphonique a été reçu par le portier", a expliqué Peter De Troch, porte-parole de Bosch. "Nous avons immédiatement informé la police et il a aussitôt été décidé d’évacuer à nouveau le site par mesure de précaution."

La police a procédé à une fouille des lieux, sans rien trouver de suspect.

Mardi, l’entreprise avait reçu une alerte à la bombe. Aucun explosif n’avait toutefois été trouvé à ce moment-là.

Selon Het Laatste Nieuws, deux incendies volontaires ont également eu lieu dans l’entreprise ces dernières semaines, chaque fois dans les toilettes et avec des dégâts limités. On ne sait pas encore s’il existe un lien avec l’alerte à la bombe et les menaces.