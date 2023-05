"Tirer la nuit sur les étoiles", un album très ambitieux pour le retour d’Étienne Daho

Étienne Daho fait son grand retour avec son nouvel album Tirer la nuit sur les étoiles. Un album très exigeant mais moins noir que le précédent, qui nous est présenté par Bruno Tummers dans le 6/8.

Il a été l’un des chanteurs pop français les plus diffusés en radio dans les années 80 et 90. Icône de la pop culture, Étienne Daho a compris très tôt dans les années 80 l’importance de l’image et de la mode, avec des pochettes très spécifiques.

La période d’Étienne Daho qui touche le très grand public va de 1984 avec son album La notte la notte, jusqu’à début 2000 et l’album Réévolution. Et depuis une vingtaine d’années, il s’est embarqué dans un univers plus indé et underground, avec des albums aux teintes et sonorités plus rock, et quelques projets alternatifs.

Très sélectif, Étienne Daho donne très peu d’interviews, ce qui l’a détourné des grandes radios populaires et du grand public. Ce n’est pas ce nouvel album très ambitieux qui va changer la donne, estime Bruno Tummers. Son titre Boyfriend, sorti il y a quelques mois, était déjà passé un peu inaperçu.